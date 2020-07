Expresso: Michelle Bolsonaro teste positivo para Covid-19; pandemia derruba economia americana; e o robô que vai à Marte

O Palácio do Planalto informou que a primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira, 30. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, Michelle apresenta “bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos”.

E ainda: em robô da Nasa a caminho de Marte. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

