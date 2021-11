Expresso: Milhões de famílias sem ajuda com o fim do Auxílio Emergencial

O fim do pagamento do auxílio emergencial e a falta de informação sobre os critérios de acesso ao Auxílio Brasil, o novo programa social do governo que vai entrar no lugar do Bolsa Família, deixaram pelo menos 5,3 milhões de famílias no escuro, sem saber se vão conseguir receber o novo benefício social de R$ 400 prometido pelo presidente Jair Bolsonaro.

Sob isolamento internacional, a gestão Jair Bolsonaro iniciou a Cúpula do Clima (COP-26), em Glasgow, alinhada à agenda americana, de elevar esforços contra o aquecimento global. O Brasil assumiu novos compromissos ambientais, como o de corte pela metade nas emissões de gases estufa e redução de 30% na liberação de metano. Mas são metas para 2030 – após o governo Bolsonaro, ainda que ele seja reeleito.

E mais: a liberação da vacina anticovid da Pfizer para crianças americanas e a insistência na greve dos caminhoneiros, apesar da baixa adesão. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 3, no “Eldorado Expresso”.

