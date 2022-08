Expresso: Militares cogitam usar boletim de urna em apuração paralela

Representantes das Forças Armadas já discutem como realizar uma contagem paralela de votos nas eleições deste ano – medida que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem cobrado desde abril. Em conversas reservadas, integrantes do Ministério da Defesa admitiram, pela primeira vez, que estão se preparando para a tarefa. O mais provável até agora é que uma contagem patrocinada pelos militares use os boletins impressos pelas urnas eletrônicas após o encerramento da votação.

Com o petróleo em queda e o dólar mais fraco, o preço do diesel no mercado brasileiro está 14% acima do praticado no mercado internacional, no quarto dia após a queda de R$ 0,20 por litro concedida pela Petrobras nas suas refinarias, segundo levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) divulgado nesta segunda-feira, 8.

E ainda: a campanha de vacinação contra a pólio e um alerta nuclear na guerra na Ucrânia. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 8, no “Eldorado Expresso”.