Expresso: Militares desfilam pelo Planalto em dia de votação na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou, na manhã desta terça-feira, 10, da rampa do Palácio do Planalto, o desfile de tanques e veículos militares blindados, em Brasília. O evento, que contou com cerca de 150 veículos militares, tem como mote a entrega de convite a diversas autoridades da República para participarem do dia de Demonstração Operativa, no próximo dia 16 de agosto. Bolsonaro recebeu o convite das mãos de um militar, ao lado da cúpula das Forças Armadas e ministros. Depois de passar pela Praça dos Três Poderes, os tanques e blindados seguiram pela Esplanada dos Ministérios e pararam em frente ao prédio da Marinha, onde ficarão expostos.

O evento, inédito nessa dimensão, ocorre no mesmo dia em que o plenário da Câmara deve rejeitar a Proposta de Emenda à Constituição do voto impresso. Na definição do presidente da Casa, Arthur Lira, o desfile significa uma “trágica coincidência”. Parlamentares de diversos partidos definiram o desfile como tentativa de constranger o Congresso.

E mais: As campanhas inusitadas pró-vacina na Europa e as boas boas-vindas de Messi no PSG. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

