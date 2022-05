Expresso: Militares fazem 88 questionamentos sobre eleição ao TSE

As Forças Armadas enviaram 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos oito meses sobre supostos riscos e fragilidades que, na visão dos militares, podem expor a vulnerabilidade do processo eleitoral. A maioria das perguntas reproduz o discurso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e mantido a própria atuação da Corte sob suspeita.

O diretório estadual do PSB desfiliou o vereador Camilo Cristófaro da legenda nesta quarta, 4, após a repercussão de uma fala racista dita por ele durante reunião da CPI dos Aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo. A decisão foi tomada pelo presidente estadual da sigla, Jonas Donizette, e será informada ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

E ainda: a promessa do governo paulista de mais policiamento para conter furtos e roubos. E os últimos momentos para tirar o título de eleitor, só até as 23h59 de hoje. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 02, no “Eldorado Expresso”.