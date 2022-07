Expresso: Militares montam plano paralelo de fiscalização da eleição

As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições deste ano. Depois de enviar mais de 80 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o processo eleitoral e alegar que não tem obtido respostas, o Ministério da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com a missão específica de elaborar o roteiro inédito de atuação dos militares.

Está prevista para esta terça a votação da chamada PEC Kamikaze na Câmara dos Deputados. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido para suspender a tramitação da Proposta que turbina benefícios sociais às vésperas das eleições. A ação foi apresentada pelo deputado Alexis Fonteyne (NOVO-SP) sob argumento de que a proposta fere a Constituição.

E ainda: as investigações sobre o assassinato de um petista por um bolsonarista no Paraná e do caso de um médico preso em flagrante por estuprar uma paciente durante o parto, no Rio. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.