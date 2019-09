‘Expresso’: Minirreforma eleitoral, ida de Bolsonaro à ONU e redução de verba para vacinas

A Câmara dos Deputados tem menos de duas semanas para aprovar o projeto que destina recursos públicos para as eleições do ano que vem. No Senado, depois de muita pressão, algumas benesses foram retiradas do texto. Também em Brasília, auxiliares de Jair Bolsonaro (PSL) dizem que o risco de o presidente não poder viajar para a Assembleia-Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, é pequeno, mas a palavra final será dos médicos.

E ainda: a redução da verba federal para a compra de vacinas e a Arena Corinthians com o nome sujo na lista de inadimplentes do Serasa. Ouça essas e outras informações no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 18. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

