Expresso: Ministro da Educação atribui a homossexualidade de jovens a “famílias desajustadas”; crianças ficarão por último na fila da vacina contra Covid

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reconhece que a pandemia do novo coronavírus acentuou a desigualdade educacional no País, mas disse que este “não é um problema do MEC, mas um problema do Brasil.” Em entrevista ao Estadão, afirmou que não é ele quem precisa resolver a falta de acesso à internet de alunos que não conseguem acompanhar aulas online e se exime da responsabilidade sobre a reabertura de escolas. O papel da pasta será repassar recursos e divulgar um protocolo de segurança.

E ainda: as crianças no fim da fila da vacina contra o coronavírus. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

