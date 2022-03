Expresso: Ministro da Educação está disposto a entregar cargo

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou ao presidente Jair Bolsonaro que está disposto a entregar o cargo para evitar mais danos à sua campanha eleitoral, segundo interlocutores da ala política do governo. Com isso, deixou o caminho livre para sair do governo sem gerar constrangimentos ao presidente. A palavra final agora está com Bolsonaro. O presidente teria decidido aceitar o pedido de exoneração do ministro e, de acordo com interlocutores, deve deixar o cargo até o dia 1º. Busca-se até lá uma “saída honrosa”.

O Brasil tem o segundo Congresso mais caro do mundo, em números absolutos. Só o parlamento dos Estados Unidos – a maior economia global – possui orçamento superior. É como se cada um dos 513 deputados e 81 senadores brasileiros custasse pouco mais de 5 milhões de dólares por ano, o equivalente a quase 24 milhões de reais na cotação da última sexta-feira. Os dados são de um estudo de pesquisadores das universidades de Iowa, do Sul da Califórnia e da UnB.

Mais :a retomada das negociações após 33 dias de guerra na Ucrânia e os vencedores do Oscar 2022. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.

