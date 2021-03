Expresso: Ministro das Relações pede demissão; e aumento dos planos de saúde

O embaixador Ernesto Araújo se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 29, e entregou seu cargo. A informação foi repassada ao Estadão por pessoas que acompanham a discussão sobre a saída do chanceler. Ernesto passou pouco mais de 800 dias à frente do Itamaraty e vinha sendo contestado dentro e fora do governo.

E ainda: os aumentos dos planos de saúde que já chegam a 50% neste ano. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.

