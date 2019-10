‘Expresso’: Ministro do Turismo indiciado, reforma da Previdência e a estreia de ‘Coringa’

A Polícia Federal indicia o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, no inquérito sobre o uso de candidaturas de laranjas no PSL em Minas Gerais. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) pretende mantê-lo no cargo. Enquanto isso, o governo tenta evitar mais perdas na votação da reforma da Previdência e negocia dinheiro do leilão do pré-sal para as emendas parlamentares.

Acompanhe ainda: o Vaticano discutindo a Amazônia, o assustador Coringa nos cinemas e a agitação do Rock in Rio. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 4. Clique no player acima.

