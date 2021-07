Expresso: ministro Marco Aurélio condena atuação de militares no governo

Às vésperas de completar 75 anos e se aposentar, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, vê com preocupação a atuação dos militares no governo de Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele condenou o envolvimento de integrantes das Forças Armadas na política. “Os militares devem estar na caserna, nos quartéis. Eles são militares do Estado e não do governo. Aonde vamos parar?”, ressaltou.

A CPI da Covid interroga nesta quinta-feira Francieli Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ela deixou o cargo no fim de junho e integra a lista de investigados da comissão. No depoimento, ela disse que saiu do ministério ao perceber politização e dificuldades no acesso às vacinas contra a covid.

E ainda: a discussão sobre a antecipação da segunda dose da vacina anticovid em São Paulo e a decisão de proibir a presença de público na Olimpíada em Tóquio. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, dia 8, no “Eldorado Expresso”.

