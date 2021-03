Expresso: Ministro Paulo Guedes anuncia antecipação da entrega de 14 milhões de vacinas da Pzifer até junho

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira que a Pfizer antecipará o cronograma e entregará 14 milhões de doses de vacina contra a covid-19 até junho. Segundo ele, isso representa um aumento no lote de curto prazo em 50%. De acordo com o ministro, a Pfizer informou ao governo brasileiro que vai aumentar a produção diária de 1,5 milhão para 5 milhões de doses.

Governadores de pelo menos 22 Estados articulam um pacto nacional com restrições para conter a pandemia e o colapso nos hospitais. Até agora, apenas cinco Estados ainda não se manifestaram sobre a proposta, de acordo com a assessoria do governador piauiense; a consulta ainda segue em andamento.

E mais: o Brasil visto como ameaça global de transmissão da Covid-19 e, em pleno século 21, a discussão no STF sobre assassinatos de mulheres como “legítima defesa da honra” masculina.

Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, dia 08, no “Eldorado Expresso”.

