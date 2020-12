Expresso: ministro Paulo Guedes recomenda vacinação em massa para retomada econômica; cidadãos brasileiros ou estrangeiros com testes negativos para coronavírus ao entrar no Brasil

Em entrevista coletiva de balanço de fim de ano nesta sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a vacinação em massa da população brasileira para que a retomada da economia possa ocorrer de forma sustentada, ou seja, sem interrupções. Segundo ele, a vacinação é o “capítulo mais importante” na luta contra a Covid-19.

E ainda: a chegada de mais dois milhões de doses da Coronavac a São Paulo e a busca por mais vítimas das chuvas que mataram 12 pessoas em Santa Catarina.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.