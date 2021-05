Expresso: Ministro Queiroga desvia e não responde sobre cloroquina

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa hoje da CPI da Covid, que investiga a gestão da pandemia do coronavírus no Brasil. Ele se negou a responder se concorda ou não com o presidente Jair Bolsonaro quanto à prescrição de cloroquina a pacientes com covid-19.

E ainda: a queda das internações por covid em São Paulo, mas ainda com quadro grave. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 06, no “Eldorado Expresso”.

