Expresso: Ministros se reúnem na Bahia e sobrevoam regiões alagadas

Os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Damares Alves, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, chegaram a Itabuna, no sul da Bahia, nesta terça-feira, 28, para encontrar João Roma, ministro da Cidadania, e sobrevoar a região, que tem sido afetada pelas fortes chuvas.

As unidades de emergência tiveram uma queda de 25% nos casos de gripe na cidade de São Paulo. Desde quinta-feira da semana passada o município observa a diminuição de pacientes com sintomas gripais, quando começou a realizar atendimentos com agendamento em 469 unidades da rede. Também houve a redução do tempo médio de espera por atendimento em 50%.

E ainda: o novo impasse da aliança Lula e Alckmin e como as cidades do litoral paulista estão se preparando para receber turistas. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.

