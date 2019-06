‘Expresso’: Moeda única, início da Copa feminina, Willian na vaga de Neymar e a morte de Serguei

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirma que a proposta de criação de uma moeda única com a Argentina é o primeiro passo para um sonho, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), contesta a ideia. Já o Senado pode votar um projeto para proibir decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal contra leis aprovadas pelo Congresso e atos do Executivo.

No esporte, a Copa do Mundo de futebol feminino começa hoje na França e o Brasil se prepara para a estreia, no domingo, 9, contra a Jamaica. Confira também as últimas novidades sobre o caso Neymar. O jogador, cortado da Copa América, será substituído pelo meia Willian, do Chelsea (ING). Ainda neste podcast você ouve uma homenagem ao cantor Serguei, que faleceu nesta manhã, no Rio de Janeiro, aos 85 anos. Acompanhe essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 7. Clique no player acima.

Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Eldorado Expresso”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link (https://www.deezer.com/en/show/338832).

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY! Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Eldorado Expresso”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link (https://open.spotify.com/show/6EsaGNxhSXR2Fx6T7E6F25?