Expresso: Moraes transforma em preventiva prisão de Jefferson

Na reta final da campanha presidencial, casos de constrangimento para forçar eleitores a escolherem um ou outro candidato cresceram em todo o Brasil. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que somente as denúncias de assédio eleitoral contra trabalhadores da iniciativa privada e servidores aumentaram mais de 2.500% entre o primeiro e o segundo turnos da eleição. O órgão afirmou que não classifica as denúncias de acordo com os partidos políticos.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal converteu a prisão em flagrante do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, em prisão preventiva. Nesse tipo de prisão, não há um prazo específico para que a medida deixe de vigorar. A saída do preso depende de nova decisão judicial. Jefferson foi preso no domingo, após disparar tiros de fuzil contra policiais federais e atirar granadas nos agentes.

Ainda: a queda na taxa de desemprego no país e as cidades que sorteiam brindes para aumentar a vacinação de crianças contra a poliomielite. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.