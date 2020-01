Expresso: Moro critica pacote anticrime, reestrutura do Bolsa Família e Oscar 2020

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que é preciso resolver o que considera “problemas técnicos graves” na figura do juiz de garantias, medida incluída por deputados no pacote anticrime, de sua autoria, e mantida pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão, Moro disse esperar que o STF (Supremo Tribunal Federal) ou o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) corrijam esses problemas.

E a produção brasileira Democracia em Vertigem foi indicada ao Oscar 2020 na categoria Melhor Documentário. O filme, dirigido por Petra Costa, retrata a polarização política do Brasil e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 13. Clique no player acima.

