‘Expresso’: Moro nega condição para ser ministro, mercados ‘nervosos’ e mata-mata da Libertadores

Em evento em Curitiba, Sérgio Moro negou ter estabelecido uma condição de oportunidade no Supremo Tribunal Federal para integrar o governo de Jair Bolsonaro (PSL). Ontem, à Rádio Bandeirantes, o chefe do Executivo afirmou que pretende indicar o atual ministro da Justiça para a primeira vaga que abrir no STF. E cadê o Queiroz? Nem o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) sabe o paradeiro. Em entrevista ao Estado, o filho do presidente admitiu que seu erro pode ter sido confiar demais em seu ex-assessor e que Queiroz deve se explicar ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

Na economia, os mercados reagiram mal à sobretaxação chinesa de produtos americanos. E confira ainda a expectativa pelo sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores.