Expresso: Morre Diego Maradona; acidente em Taguaí deixa mais de 40 mortos; e testes para Covid encalhados

O ídolo do futebol argentino Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira em Buenos Aires. A informação é do jornal Clarín. Aos 60 anos, ele atuava ultimamente como técnico do Gimnasia La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde. Maradona morreu depois de sofrer parada cardiorrespiratória, de acordo com o jornal argentino.

E ainda: acidente entre um caminhão e um ônibus deixa ao menos 40 mortos em uma rodovia de Taguaí. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

