Expresso: Morre Gal Costa, aos 77 anos

Gal Gosta, cantora baiana e uma das maiores vozes da MBP, morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos. Segundo sua assessoria de imprensa, ela estava em recuperação de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita e teria que ficar longe dos palcos até o final deste mês. A operação aconteceu em setembro, após Gal se apresentar no Festival Coala, em São Paulo. A cantora já tinha na agenda marcada para a turnê As Várias Pontas de Uma Estrela, que deveria ocorrer em dezembro e janeiro de 2023.

Após informar que levaria até 30 dias para concluir sua fiscalização do processo eleitoral, o Ministério da Defesa promete entregar nesta quarta o relatório com suas conclusões. O prazo encurtado atende as pressões do presidente Jair Bolsonaro, que trocou os holofotes pelos bastidores desde que perdeu a disputa para o petista Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo. Nas poucas declarações que concedeu de lá para cá, o presidente insinua que o dossiê dos militares pode alterar o jogo.

E ainda: como será a transição de governo na área da saúde e as novidades com a volta do programa Minha Casa, Minha Vida. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 9, no “Eldorado Expresso”.