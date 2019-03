‘Expresso’: Morte de neto de Lula, farra parlamentar no carnaval e indefinição na Sapucaí

O Eldorado Expresso desta sexta-feira, 1º, tem como um dos assuntos a morte de um dos netos de Luiz Inácio Lula da Silva, no Hospital Bartira, em Santo André, onde foi internado pela manhã com sintomas de meningite. Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, era filho de Sandro Luis Lula da Silva, um dos três filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama Marisa Letícia.

Outro destaque do programa é a folia dos políticos. Parlamentares aproveitam para emendar o carnaval com viagens ao exterior pagas pelo Congresso. Entre eles estão o senador Esperidião Amin (PP-SC) e sua mulher, a deputada federal Ângela Amin (PP-SC). Este podcast também traz as informações da inspeção emergencial realizada pelo Corpo de Bombeiros no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ouça no player acima. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

