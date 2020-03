Expresso: Morte por Covid-19 no RJ; China x Eduardo B.; e mobilização do esporte

Após a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, divulgar na manhã desta quinta-feira, 19, que um idoso de 69 anos morto na cidade teve o novo coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou duas mortes oficiais pelo Covid-19 no Estado. O governo do estado do RJ anunciou novas medidas para conter a doença.

E ainda: A pandemia do novo coronavírus tem causado comoção também no mundo esportivo. Atletas e entidades de diversas modalidades se mobilizam para ajudar no combate ao avanço da doença. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 19. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.