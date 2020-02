Expresso: Motim no Ceará; navio espião russo; e indicação de líder para Ancine

O Ceará registrou o período mais violento do ano nas últimas 24 horas, depois do início da paralisação das forças de segurança pública do Estado. Apenas na quarta-feira, 19, foram assassinadas 29 pessoas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. O número de mortes é mais de três vezes maior que a média registrada no resto do ano.

E ainda: Bolsonaro indica pastor Tutuca e Veronica Brendler, ligada ao cinema cristão, para a Ancine. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 21. Clique no player acima.

