Expresso: Mourão afirma que PF e Marinha atuarão contra garimpo

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta quinta-feira que a atuação de centenas de garimpeiros em balsas ilegais no Rio Madeira pode ter o apoio de membros do tráfico de drogas. Segundo o vice-presidente, o interesse do narcotráfico em explorar as rotas fluviais da Amazônia passa não apenas pelo transporte de drogas, mas também pelo interesse no comércio de ouro. O vice-presidente comentou que a Polícia Federal, a Marinha e o Ibama já estão se preparando para agir.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), uma prévia da inflação, teve alta de 1,17% em novembro, a maior variação para o mês desde 2002. Conforme informou o IBGE nesta quinta-feira, no ano, o indicador acumula alta de 9,57% e, em 12 meses, de 10,73%. A gasolina respondeu pelo maior impacto mensal no índice, com aumento de 6,62%, e influenciou o resultado dos transportes, que registraram, de longe, a maior variação (2,89%). No ano, o combustível acumula variação de 44,83% e, em 12 meses, de 48%

E mais: a desistência de Luiz Henrique Mandetta de concorrer na eleição presidencial e a indefinição nas festas de réveillon na pandemia. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

