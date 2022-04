Expresso: Mourão ironiza possibilidade de investigar crimes da ditadura

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) reagiu com ironia e risadas ao ser questionado sobre a possibilidade de se apurar os crimes ocorridos nos porões da ditadura militar após a revelação de áudios de sessões do Superior Tribunal Militar (STM) com relatos de tortura durante o regime. “Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta?”, declarou, rindo, o general da reserva na chegada ao Palácio do Planalto.

O Ministério Público de São Paulo vai analisar uma possível investigação sobre o uso de recursos públicos e de campanha eleitoral antecipada na motociata de Jair Bolsonaro, na última sexta-feira. O presidente saiu da capital paulista e foi pela rodovia dos Bandeirantes até a cidade de Americana, no interior do Estado, onde houve um ato político, com discursos. A vereadora Erika Hilton (PSOL) entrou com um pedido para que o MP investigue a utilização de R$1 milhão pela Segurança Pública do Estado para reforço no policiamento do evento.

E mais: o esquema de notas fiscais frias na exploração ilegal de manganês em terras indígenas e uma noite de terror em uma cidade do Paraná invadida por assaltantes. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.