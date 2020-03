Expresso: MP da suspensão do trabalho; Bolsonaro x Governadores; e adiamento dos Jogos Olímpicos

O governo federal publicou a Medida Provisória 927, que dispõe sobre as medidas trabalhistas que podem ser tomadas em meio ao estado de calamidade decorrente da propagação do novo coronavírus. O texto permite que contratos de trabalho e salários sejam suspensos por até quatro meses durante a calamidade, que vai até o dia 31 de dezembro deste ano.

E ainda: Após COI, organização de Tóquio-2020 admite que Olimpíada pode ser adiada. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 23. Clique no player acima.

