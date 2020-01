Expresso: MP denuncia Glenn Greenwald, inscrições abertas para o Sisu e Paulo Guedes em Davos

O Ministério Público Federal denunciou o jornalista Gleen Greenwald e outros seis investigados no âmbito da Operação Spoofing, que apura invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da força-tarefa da operação Lava-Jato e do então juiz Federal Sérgio Moro.

E ainda: o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou durante almoço com investidores em Davos, em evento paralelo ao Fórum Econômico Mundial, que o governo deve encaminhar uma reforma tributária mais simples ao Congresso.

