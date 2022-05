Expresso: Musk suspende acordo de compra do Twitter

O empresário Elon Musk anunciou nesta sexta-feira, 13, que seu acordo de US$ 44 bilhões para a compra do Twitter está temporariamente suspenso, enquanto aguarda os detalhes pendentes sobre o cálculo de spams e contas falsas na plataforma. O homem mais rico do mundo disse que uma de suas prioridades seria remover os “bots de spam” da plataforma.

Cerca de três em cada dez desempregados no Brasil estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho há mais de dois anos. É o que apontam os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O chamado desemprego de longa duração, com espera superior a 2 anos, atingia quase 3 milhões e meio, o que correspondia a cerca de 29% do total de desempregados.

E ainda: uma nova pesquisa para Presidência da República e o frio congelante que vai chegar ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país na semana que vem. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.