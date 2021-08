Expresso: Na CPI, Barros afirma que Bolsonaro só questionou seu envolvimento em denúncias

O depoimento do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, começou com bate-boca entre senadores nesta quinta-feira. Os parlamentares entraram em divergência sobre qual teria sido a reação de Bolsonaro ao ser informado sobre as possíveis irregularidades na contratação da Covaxin. Barros sustentou a versão de que Bolsonaro apenas questionou se seu líder na Câmara teria envolvimento nas supostas denúncias.

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, atacou duramente a retomada das coligações, classificando como ‘retrocesso’ a reforma eleitoral aprovada pela Casa na calada da noite desta quarta-feira. Em entrevista à Rádio Eldorado, Maia disse que o distritão sempre foi um bode na sala para reconduzir o vício das coligações proporcionais, que dão novo gás aos partidos nanicos que seriam enfraquecidos com a cláusula de barreira. Por ser uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a matéria terá que passar por nova votação, marcada para hoje, antes de seguir para o Senado.

E mais: O falecimento do ator Tarcísio Meira e como esta perda faz um alerta ao mundo do Futebol. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

