Expresso: Na CPI, Covaxin é o foco principal da semana

O Ministério da Saúde assinou no dia 25 de fevereiro um contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O acordo entrou na mira da CPI da Covid no Senado e do Ministério Público Federal por suspeitas de irregularidades. Em depoimento ao Ministério Público em março, o chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Fernandes Miranda, apontou “pressões anormais” para a aquisição da Covaxin.

E ainda: o estresse de profissionais de psicologia que também precisam de ajuda na pandemia. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

