Expresso: Na CPI, declarações de Pazuello divergem de outros depoentes

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello participa, nesta quarta, da CPI da Covid. O depoimento de Pazuello preocupa o Palácio do Planalto e a sua participação na comissão tem potencial para desgastar ainda mais o presidente Jair Bolsonaro. Uma das divergências foi sobre as ofertas da Pfizer. Questionado pelo senador Renan Calheiros sobre os motivos de não ter respondido a sete ofertas de vacinas da farmacêutica, o ex-ministro Eduardo Pazuello disse que respondeu “inúmeras vezes” à farmacêutica. Ele afirmou que as negociações demoraram por discordâncias quanto a cláusulas do contrato, questões logísticas, entre outros pontos.

E ainda: a greve dos metroviários de São Paulo gerando mais aglomerações na pandemia. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.

