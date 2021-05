Expresso: Na CPI, Ernesto Araújo nega “declarações antichinesas”

O ex-chanceler Ernesto Araújo é ouvido nesta terça-feira, 18, pelos senadores da CPI da Covid. Um dos principais temas de sua audiência é a relação do Brasil com a China durante seu tempo no comando do Itamaraty. Ele afirmou que não fez declarações “antichinesas” e foi confrontado pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Ele afirmou que o Itamaraty acompanhou os trâmites burocráticos dos insumos para as vacinas, mas não foi identificada nenhuma correlação com o atraso dos insumos com declarações do governo brasileiro.

E ainda: cinco milhões de pessoas à espera da segunda dose da vacina anticovid. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

