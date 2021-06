Expresso: Na CPI, infectologista fala sobre sua saída da Saúde

A médica infectologista Luana Araújo presta depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira. Anunciada em maio como chefe da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, diz que foi informada dez dias depois que sua nomeação não seria concretizada. Ela disse aos senadores que não soube o motivo pelo qual não foi nomeada para o cargo, que exerceu informalmente. Luana afirmou que não recebeu remuneração durante o período em que trabalhou no ministério, e custeou inclusive suas despesas de viagem.

E ainda: a promessa do governo paulista de imunizar toda a população adulta contra a covid até 31 de outubro. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 02, no “Eldorado Expresso”.

