Expresso: Na CPI, Osmar Terra volta a falar em ‘imunidade de rebanho’

O deputado Osmar Terra (MDB-RS), apontado como um dos principais influenciadores do presidente Jair Bolsonaro na pandemia de covid-19 e “padrinho” do chamado “gabinete paralelo” voltou a dizer que o fim da pandemia se dará com a imunidade de rebanho como medida para o controle da doença no País, apesar das evidências científicas apontando no sentido contrário. A aposta na imunidade de rebanho é uma das linhas de investigação da CPI, colocando o chefe do Planalto no centro da apuração.

E ainda: a chegada do primeiro lote da vacina da Janssen, de dose única. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.

