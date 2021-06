Expresso: Na CPI, Witzel critica Bolsonaro e se defende

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouve, nesta quarta-feira, 16, o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. O depoimento do político dá continuidade à nova etapa de investigações da comissão, que passa a examinar a conduta de Estados e municípios no uso das verbas federais destinadas ao combate à pandemia.

E ainda: Luciano Huck fora do caldeirão da disputa eleitoral em 2022. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.

