Expresso: “Não somos mais a terceira via, somos a via única”, diz Tebet

Dois dias após o ex-governador Eduardo Leite sinalizar que está disposto a ser vice na chapa presidencial de Simone Tebet, a senadora afirmou que deve receber o gaúcho para uma conversa em seu gabinete nesta quarta-feira. Paralelamente, segundo ela, os presidentes dos quatro partidos que lideram as articulações por uma candidatura única da “terceira via” – PSDB, União Brasil, Cidadania e MDB – devem se reunir hoje para selar a união do centro.

O Exército russo atacou cidades importantes na Ucrânia nesta quarta-feira, enquanto o presidente Volodmir Zelenski cobrou ao Ocidente novas sanções contra a Rússia em resposta aos assassinatos de civis, vistos como crimes de guerra. Os ataques foram feitos nas regiões de Mikolaiv, Dnipropetrovsk e Luhansk, no sul e no leste da Ucrânia, contra depósitos de combustíveis que serviam para abastecer as forças ucranianas. Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, dizem as autoridades.

E ainda: o risco de um aumento de até 18% nos planos de saúde e uma decisão histórica da Justiça sobre a proteção de mulheres trans. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 6, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.