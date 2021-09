Expresso: ‘Não vejo que haja clima para impeachment’, diz Mourão

Embora a discussão dentro dos partidos políticos sobre um eventual apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro tenha crescido após as manifestações governistas com pautas antidemocráticas, o vice-presidente Hamilton Mourão descartou, nesta quarta-feira,8, existir clima no Congresso para aprovar a cassação do chefe do Planalto. Ele também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alvo preferencial de Bolsonaro nos discursos deste 7 de Setembro.

A maioria dos partidos reagiu duramente contra os discursos feitos pelo presidente nos atos, em Brasília e São Paulo. A subida de tom de Bolsonaro, que desafiou decisões de ministros do STF, provocou pressão por uma resposta mais dura no Legislativo. As atenções se voltam novamente para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem cabe a decisão sobre a abertura de processo de impeachment. Sobre sua mesa, há 124 pedidos de cassação do mandato de Bolsonaro.

E mais: a proposta para regulamentar as criptomoedas no Brasil e a discussão no Judiciário sobre a proteção da Lei Maria da Penha a mulheres transsexuais. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 08, no “Eldorado Expresso”.

