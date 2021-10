Expresso: ‘Nenhuma vacina aumenta propensão a outras doenças’, diz presidente da Anvisa

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, disse nesta quarta-feira, na abertura de uma reunião da diretoria da agência, que nenhuma vacina contra a Covid aumenta a “propensão de ter outras doenças”. Barra Torres deu a declaração dias após o presidente Jair Bolsonaro, em uma live, ter disseminado a fake news de que tomar a vacina aumenta o risco de uma pessoa se infectar com o vírus da Aids. Ao refutar essa frase, o presidente da Anvisa não citou diretamente o nome de Bolsonaro.

Senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid entregaram o relatório final que acusa o presidente Jair Bolsonaro de nove crimes na pandemia, em mãos, ao procurador-geral da República, Augusto Aras, na manhã desta quarta-feira. A audiência foi fechada e durou cerca de 30 minutos. Cabe a Aras dar andamento e pedir novas investigações, denunciar Bolsonaro ou arquivar as apurações.

E mais: a retomada da emissão de vistos dos Estados Unidos para brasileiros e a queda do desemprego, mas ainda com 13 milhões de desempregados no País. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.

