Expresso: Nomeado diretor da PF; Bolsonaro duvida de agressões a profissionais do Estadão; e mortes de Aldir Blanc e Flávio Migliaccio

Em uma estratégia de blindar uma eventual medida do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro deu posse às pressas ao novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, na manhã desta segunda-feira, 4. Sem divulgação antecipada nem convidados, a pequena cerimônia durou apenas 20 minutos no gabinete de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Na semana passada, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes impediu que Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Investigação (ABIN), assumisse o comando da PF.

E ainda: as mortes do compositor Aldir Blanc e do ator Flávio Migliaccio. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 04. Clique no player acima.

