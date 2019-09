Expresso: Nova fase da Lava Jato, filhos de Bolsonaro aprontando e queda no número de homicídios

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a 65ª Fase da Operação Lava Jato, chamada Galeria, para investigar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Transpetro. Segundo a PF, Edison Lobão, ex-senador e ex-ministro de Minas e Energia, e seu filho Márcio teriam recebido, entre 2008 e 2014, cerca de R$ 50 milhões em propinas. E mais, Bolsonaro se recupera bem e deve voltar logo às atividades.

O Brasil registrou 57.341 homicídios ao longo de 2018, o equivalente a 157 casos por dia, de acordo com dados divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 10. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

