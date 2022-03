Expresso: Nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia

Representantes da Rússia e da Ucrânia se reúnem hoje para uma segunda rodada de negociações por um cessar-fogo no conflito que chegou ao oitavo dia. Segundo agências de notícias russas, as autoridades se encontraram em Belarus e iniciaram as conversas por volta do meio-dia, no horário de Brasília. Numa rede social, o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse que os principais temas são o cessar-fogo imediato, um armistício e a formação de corredores humanitários para saída de civis de áreas bombardeadas.

O governo Bolsonaro decidiu utilizar a interrupção do fornecimento de fertilizantes da Rússia como argumento para aprovar, o quanto antes, um projeto de lei que prevê a exploração mineral em terras indígenas. O projeto de lei 191/2020, que autoriza atividades de mineração, agronegócio e de qualquer tipo de obra de infraestrutura dentro das áreas demarcadas, ainda não passou por nenhuma comissão da Câmara para ser alvo de discussões e ajustes, mas a expectativa do governo é que sua votação vá a plenário nas próximas semanas.

E ainda: as armas quase invisíveis da guerra cibernética russa e a derrota do aprendizado de matemática na pandemia. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 3, no “Eldorado Expresso”.

