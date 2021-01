Expresso: Nova variante da Covid no Brasil; Lira é cobrado pela Receita; e a descoberta de um dinossauro brasileiro

A confirmação dos casos brasileiros da nova variante do coronavírus no País foi feita pelo Laboratório Estratégico do Adolfo Lutz após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo laboratório privado no sábado, 2. Os casos já haviam sido divulgados no dia 31 de dezembro pelo Grupo Dasa, rede privada de laboratórios, e foram confirmados após o exame ser repetido pelo Instituto Adolfo Lutz, vinculado ao governo paulista. Trata-se da cepa B.1.1.7, detectada originalmente no Reino Unido e já identificada em diversos países do mundo. Embora não pareça ser mais letal, ela é 56% mais contagiosa.

E ainda: a descoberta de um dinossauro brasileiro. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

