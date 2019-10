‘Expresso’: Novo AI-5 sugerido por Eduardo Bolsonaro, caso Marielle e recorde de trabalhadores na informalidade

Em entrevista à jornalista Leda Nagle, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sugere “um novo AI-5” para conter o que chamou de “radicalização” da esquerda no País. Enquanto isso, a Advocacia-Geral da União pede investigações sobre o vazamento da citação do nome do presidente Jair Bolsonaro (PSL) no inquérito que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

E ainda: um esquema de imigração ilegal na mira da Polícia Federal e o recorde de trabalhadores na informalidade em meio a 12,5 milhões de desempregados. Ouça essas e outras informações no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 31. Clique no player acima.