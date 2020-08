Expresso: Novo Bolsa Família; ameaça de Bolsonaro a repórter; e frio em SP que não vai embora

Na reta final para anúncio oficial do Renda Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acenou em reuniões com a equipe técnica e parlamentares, nesse fim de semana, com a concessão de um benefício médio de R$ 247 para o programa que vai substituir o Bolsa Família. O valor, no entanto, ainda pode ser maior.

E ainda: São Paulo pode registrar novo recorde de temperatura mínima entre hoje e amanhã. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

