‘Expresso’: Novo capítulo de ‘Éramos 53’, a novela sobre a crise no PSL; e ainda: reta final para Previdência, caos no Chile e Boca x River

O PSL pode decidir hoje sobre o comando dos diretórios estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os atuais titulares são nomes envolvidos na disputa pelo comando do partido. A Executiva Nacional se reúne ainda para instituir o Conselho de Ética da legenda e para a abertura de processos de suspensão de 19 deputados. O destaque do programa de hoje é mais um capítulo da radionovela “Éramos 53”.

Ainda neste podcast, novidades sobre a reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reuniu nesta manhã e aprovou a última versão do relatório, deixando a proposta pronta para ser votada em segundo turno no plenário da Casa. Acompanhe também tudo sobre os protestos no Chile, a tensão na Bolívia com a reeleição de Evo Morales e a semifinal entre Boca e River, em La Bombonera, pela semifinal da Copa Libertadores. Ouça no player acima.

