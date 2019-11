‘Expresso’: Novo partido de Bolsonaro, julgamento sobre dados do Coaf e nova temporada da Fórmula E

O presidente Jair Bolsonaro lança a Aliança pelo Brasil, um partido que diz defender Deus, as armas e a oposição ao comunismo. E, nesta tarde, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o uso de dados do antigo Coaf e da Receita Federal em investigações.

Confira ainda: os cuidados para a Black Friday não virar Black Fraude e a 6ª temporada da Fórmula E com seus carros elétricos. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso nesta quinta-feira, 21. Clique no player acima.

