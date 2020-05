Expresso: Novo protocolo libera cloroquina; Regina Duarte demitida; e ministro da Educação “sugere” adiamento do Enem

Diante da recusa de dois ministros da Saúde, que optaram por pedir demissão para não assinar o documento, coube ao general Eduardo Pazuello, que assumiu a pasta de forma interina, liberar a cloroquina para todos os pacientes de covid-19. Em documento divulgado nesta quarta-feira com o novo protocolo, o ministério recomenda a prescrição do medicamento desde os primeiros sinais da doença causada pelo coronavírus.

E ainda: o ministro da Educação “sugere” o adiamento do Enem. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 20. Clique no player acima.

