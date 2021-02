Expresso: Novos líderes do Congresso entregam carta ao presidente; e SP suspende rígidas restrições no final de semana

Eleitos com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, os presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), entregaram nesta quarta-feira, 3, documento em que detalham as prioridades do Legislativo. Entre os itens, está tornar mais ágil a aquisição de vacinas pelo País. Os dois parlamentares afirmaram que vão discutir “alternativas” para o auxílio emergencial. O benefício foi pago em 2020 a desempregados, trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família para ajudar no enfrentamento da pandemia.

E ainda: O governo de São Paulo anuncia a suspensão da quarentena mais rígida que só permitia serviços essenciais nos finais de semana e à noite. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.

